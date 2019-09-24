2019-09-24T11:06:49+03:00
Политика

Парламент Крыма назначил замов Константинову

Также в Госсовете появились новые комитеты
Никита ПОЛЬКО
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Государственный Совет Крыма возобновил работу после выборовГосударственный Совет Крыма возобновил работу после выборовФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сегодня крымские парламентарии выбрали вице-спикеров Госсовета республики, председателей комитетов и выдвинули своего представителя в Совет Федерации. Это произошло во время продолжения первого заседания первой сессии Госсовета второго созыва.

На должность первого заместителя председателя парламента был избран Ефим Фикс. Вице-спикерами стали Владимир Бобков, Эдип Гафаров и Алла Пономаренко.

Сенатором от Крыма был назначен Сергей Цеков. При этом исполнительную власть республики в Совете Федерации будет представлять Ольга Ковитиди.

Также народные избранники увеличили число парламентских комитетов. Теперь их будет 16, вместо 12.

В Госсовете РК появились комитеты: по вопросам государственного строительства и местного самоуправления; по законодательству; бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике; по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства; по имущественным и земельным отношениям; по туризму, курортам и спорту; по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу; по аграрной политике и развитию сельских территорий; по экологии и природным ресурсам; по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; по вопросам здравоохранения; по социальной политике и делам ветеранов; по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию; по культуре и вопросам охраны культурного наследия; по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии; по информационной политике, информационным технологиям и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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