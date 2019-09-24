Бывший глава Симферополя выкупил свое уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-24T14:21:40+03:00

По мнению Геннадия Бахарева, за эти годы город все же изменился в лучшую сторону. Фото: пресс-служба Симферопольского городского совета

Геннадий Бахарев внес в бюджет города сумму, которая покрыла нанесенный им ущерб

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Геннадий Бахарев – экс-глава администрации Симферополя – избежал уголовного наказания. Он сам возместил бюджету города ущерб, который нанес своими действиями.

Согласно решению Киевского районного суда Симферополя, в октябре 2015 года Бахарев передал ООО «Крымдорстрой» территорию хозяйственного двора МУП «Железнодорожный жилсервис» и несколько строений на его территории.

Это, как пишет Крыминформ, было сделано без оформления каких-либо документов. Частной компании достался и земельный участок двора площадью более 4 900 квадратных метров.

Экспертиза установила, что если бы муниципальное имущество сдали в аренду, то бюджет города мог получить за это почти 3,3 миллиона рублей.

После того, как экс-глава администрации Симферополя возместил эту сумму, суд прекратил уголовное преследование Бахарева и оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

Интересно, что ООО «Крымдорстрой» в августе 2017 года получила 114,4 миллиона на ямочный ремонт симферопольских дорог. В том же году компания заключила контракт на 126,4 миллиона рублей на комплексное благоустройство дворовых территорий. В 2018-м самым дорогим контрактом ООО стали работы по ремонту ул. Козлова – на 80,5 миллиона.

Сегодня «Крымдорстрой» ведет капитальный ремонт ул. Александра Невского стоимостью 147,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU