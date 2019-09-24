Чтоб теплее было: В Симферополе освятили трубы котельной
В Симферополе вовсю готовятся к отопительному сезону. Коммунальщики решили, что батареи станут теплее, если трубы... окропить святой водой.
Православного батюшку пригласили на котельную по адресу пер. Северный 17а, где закончили замену изношенной аппаратуры.
- Был проведен обряд освящения котельной, что, несомненно, благотворно скажется на дальнейшей эксплуатации техники и самочувствии людей, обслуживающих эту технику, - говорится на официальной странице госпредприятия «Крымтеплокоммунэнерго» в Facebook.
Видимо, таким образом коммунальщики хотят застраховать оборудование от поломок.
Говорят, благотворно скажется на самочувствии рабочих. Фото: Крымтеплокоммунэнерго
Ранее городские власти заявили, что жилой фонд готов к холодам всего на 60%. А вот школы и детские сады подготовлены на 99%.
ИСТОЧНИК KP.RU