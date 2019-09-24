2019-09-24T16:38:41+03:00
Общество

Чтоб теплее было: В Симферополе освятили трубы котельной

Коммунальщики уверены, что оборудование после этого будет лучше работать [фото]
Елена КОСТРЫКИНА
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Батюшку пригласили освятить котельную. Фото: КрымтеплокоммунэнергоБатюшку пригласили освятить котельную. Фото: Крымтеплокоммунэнерго
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В Симферополе вовсю готовятся к отопительному сезону. Коммунальщики решили, что батареи станут теплее, если трубы... окропить святой водой.

Православного батюшку пригласили на котельную по адресу пер. Северный 17а, где закончили замену изношенной аппаратуры.

- Был проведен обряд освящения котельной, что, несомненно, благотворно скажется на дальнейшей эксплуатации техники и самочувствии людей, обслуживающих эту технику, - говорится на официальной странице госпредприятия «Крымтеплокоммунэнерго» в Facebook.

Видимо, таким образом коммунальщики хотят застраховать оборудование от поломок.

Говорят, благотворно скажется на самочувствии рабочих. Фото: Крымтеплокоммунэнерго

Говорят, благотворно скажется на самочувствии рабочих. Фото: Крымтеплокоммунэнерго

Ранее городские власти заявили, что жилой фонд готов к холодам всего на 60%. А вот школы и детские сады подготовлены на 99%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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