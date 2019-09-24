Гости отеля «Дача Рахманинов» смогут посадить в парке именное дерево

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-24T17:09:09+03:00

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Каждый гость бутик-отеля «Дача Рахманинов» может посадить на территории парка свое дерево.

- Наша планета страдает от незаконной вырубки лесов. Мы считаем, что гости нашего отеля могут внести свой, пусть даже небольшой вклад в решение экологической проблемы, - отмечает руководство отеля.

Итак, если вы решили посадить дерево, обратитесь к администратору «Дачи Рахманинов», и на следующий день в парке появится именной саженец. Садовники обеспечат ему должный уход и полив.

Бутик-отель «Дача Рахманинов» расположен в живописном парке. Его заложил еще в 1780 году князь Потемкин на землях, подаренных ему императрицей Екатериной II. В разные периоды владельцы менялись - это были Нарышкины, Голицыны, Долгорукие, Шуваловы. Некоторые цветы, деревья и кустарники дворяне высаживали собственноручно. Однако основные работы по обустройству парка выполняли лучшие специалисты-озеленители, такие как Карл Антонович Кебах и Федор Иванович Марко.

- Высаживая новое дерево, вы не только помогаете нашей планете, но и становитесь частью истории. При бережном уходе садовников растения будут дарить радость и чистый воздух детям, внукам и даже правнукам, - говорит администрация «Дачи Рахманинов».

ИСТОЧНИК KP.RU