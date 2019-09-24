2019-09-24T17:11:26+03:00
Происшествия

Симферопольские подростки жестоко избили и облили пивом бездомного

Преступники написали явки с повинной
Александра КОРШУНОВА
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Им грозит до 12-ти лет тюрьмыИм грозит до 12-ти лет тюрьмы
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В приемное отделение симферопольской больницы поступил 50-летний мужчина с множественными травмами. У него пострадали внутренние органы, были раны на лице, голове и повреждена грудная клетка.

Об этом сообщили в полицию, которая чуть позже выяснила, что на мужчину напали, а после – избили.

По подозрению в преступлении задержали студентов одного из колледжей Симферополя в возрасте от 17-ти до 18-ти лет. Ребята написали явки с повинной.

Они рассказали, что будучи пьяными, увидели в переходе спящего на земле мужчину. Подозреваемые вылили на него бутылку пива, а после его возмущений начали избивать руками и ногами. Обездвиженного мужчину они оставили на месте.

- Спустя примерно час подростки вернулись в подземный переход и, убедившись, что мужчина продолжает лежать без движения, ушли окончательно, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело, им грозит до 12-ти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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