В Керчи травести-актер развлекал детей на конкурсе талантов

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-24T18:37:24+03:00

Организаторы не смогли отказать ему в участии

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На конкурсе «Талантлива Керчь» в отборочном туре выступил травести-актер. В городе концерт прошел в минувшие выходные.

В нем принимали участие люди всех возрастов, в том числе и дети. Поэтому родителей очень возмутило появление на сцене парня, который переоделся в девушку.

В свою очередь организаторы конкурса пояснили, что актер (его зовут Владимир) выступал на утренниках у детей-инвалидов, в роли Снежной Королевы, а так же политехническом колледже.

- Парень традиционной ориентации, никаких психологических отклонений не имеет. На конкурс "Талантливая Керчь" вышел развеселить публику, поднять настроение, выбрав образ Джины Disco. Организаторы конкурса не могли отказать ему в участии, - сообщили на официальной странице конкурса.

Кроме этого, на протяжении кастинга в фойе работал психолог и никаких проблем у ребят не обнаружил. Организаторы настаивают на том, что Владимир очень открытый и добрый парень, никого не обижал и ничего не пропагандировал.

ИСТОЧНИК KP.RU