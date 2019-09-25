Погода в Крыму на 25 сентября: до +25 градусов и облачно

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-25T06:52:01+03:00

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В Крыму 25 сентября будет облачно. Будет дуть восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +25 градусов.

В Симферополе сегодня переменная облачность, без осадков. Будет дуть восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +23 градусов.

В Севастополе в среду будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем будет дуть западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду.

На ЮБК в среду переменная облачность, но осадков не ожидается. Днем до +23 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Керчи день будет облачным, дождя не ожидается. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 12-15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU