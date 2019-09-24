Житель Евпатории убил гостя, пришедшего на день рождения

СЕГОДНЯ 20:31 2019-09-24T20:31:34+03:00

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В Евпатории городской суд отправил в тюрьму местного жителя, который ударом бутылки убил гостя, пришедшего на день рождения его подруги.

Инцидент произошел в июне этого года. Гости, поздравляя именинницу, изрядно выпили, и один из присутствующих мужчин начал непристойно приставать к хозяйке вечера. Еще один присутствующий вступился за женщину: он неоднократно делал замечания пьяному гостю. В итоге разгорелась ссора.

- Конфликт закончился ударом стеклянной бутылкой по голове непристойно ведшего себя мужчины, - говорится на сайте Евпаторийского горсуда. - От полученного удара потерпевший скончался на следующий день.

Суд признал любителя решать вопросы с помощью бутылок виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Жителя Евпатории приговорили к 3,4 годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Ранее проблем с законом он не имел.

ИСТОЧНИК KP.RU