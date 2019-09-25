Крымчане получат информационные листовки-бабочки о переходе на цифровое вещание

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-25T08:44:32+03:00

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В ящики крымчан начали отправлять информационные листовки в виде цифровой бабочки.

- Наше министерство по поручению главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова разработало информационные листовки в виде бабочки, которые с 24 сентября крымчане смогут найти у себя в почтовых ящиках, - сообщил министр внутренней политик, информации и связи Сергей Зырянов.

Общее количество листовок – 500 тысяч. В них подробно рассказано о переходе на цифровое телевещание: как переключиться, какие каналы будут работать, телефоны горячей линии, передает "Крымская газета".

Так, при переходе на цифровое телевещание у крымчан появится 27 каналов трех мультиплексов (2 федеральных и 1 региональный). Изображение и звук будут более качественными. Вещание аналогового телевидения прекращается с 14 октября на территории всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU