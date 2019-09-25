2019-09-25T08:44:32+03:00
Общество

Крымчане получат информационные листовки-бабочки о переходе на цифровое вещание

Вещание аналогового телевидения прекращается с 14 октября
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Мининформ РКФото: Мининформ РК
Изменить размер текста:

В ящики крымчан начали отправлять информационные листовки в виде цифровой бабочки.

- Наше министерство по поручению главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова разработало информационные листовки в виде бабочки, которые с 24 сентября крымчане смогут найти у себя в почтовых ящиках, - сообщил министр внутренней политик, информации и связи Сергей Зырянов.

Общее количество листовок – 500 тысяч. В них подробно рассказано о переходе на цифровое телевещание: как переключиться, какие каналы будут работать, телефоны горячей линии, передает "Крымская газета".

Так, при переходе на цифровое телевещание у крымчан появится 27 каналов трех мультиплексов (2 федеральных и 1 региональный). Изображение и звук будут более качественными. Вещание аналогового телевидения прекращается с 14 октября на территории всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне, которые побывали в Крыму, больше всего остались довольны отдыхом
В Черном море с подводной лодки спасли «раненых» моряков
Под Симферополем сбили корову
Погода в Крыму на 25 сентября: до +25 градусов и облачно
Житель Евпатории убил гостя, пришедшего на день рождения
Задушили и сбросили в воду: В Крыму бизнесмен заказал компаньона
В Крыму бабушки из экстремистской секты разносят рукописные проповеди
В Керчи травести-актер развлекал детей на конкурсе талантов
Где в Симферополе и Севастополе 25 сентября частично отключат свет
Директора «Крым-Фармации» признали виновной в получении взятки и вымогательстве
Симферопольские подростки жестоко избили и облили пивом бездомного
Гости отеля «Дача Рахманинов» смогут посадить в парке именное дерево
Чтоб теплее было: В Симферополе освятили трубы котельной
Белорусы пригласили представителей ОБСЕ приехать в Крым
Ремонт набережной Салгира в Симферополе на завершающей стадии