Под Симферополем сбили корову

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-25T09:02:15+03:00

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На трассе Симферополь-Севастополь поздно вечером 23 сентября машина сбила корову, переходившую дорогу.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, животное погибло. ЧП случилось в районе села Левадки. Водитель авто говорил, что стадо коров в темноте переходило дорогу и «беспорядочно бегало». Водители объезжали крупный скот, но это удалось не всем.

Фото: Remzi Suleymanov/"Автопартнер Крым"/"Вконтакте"

- Мы 2 часа стояли и обеспечивали безопасность движения, пока не прибыл экипаж ДПС - светили на труп, моргали и махали людям, чтобы никто не врезался, - отмечают очевидцы.

По их словам, за несколько часов хозяева животного так и не нашлись. Кроме коровы, никто не пострадал. Повреждена машина - разбито лобовое стекло, передний бампер, а также сломано боковое зеркало. Хозяин машины ищет владельца коровы.

ИСТОЧНИК KP.RU