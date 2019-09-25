Под Симферополем сбили корову
На трассе Симферополь-Севастополь поздно вечером 23 сентября машина сбила корову, переходившую дорогу.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, животное погибло. ЧП случилось в районе села Левадки. Водитель авто говорил, что стадо коров в темноте переходило дорогу и «беспорядочно бегало». Водители объезжали крупный скот, но это удалось не всем.
Фото: Remzi Suleymanov/"Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
- Мы 2 часа стояли и обеспечивали безопасность движения, пока не прибыл экипаж ДПС - светили на труп, моргали и махали людям, чтобы никто не врезался, - отмечают очевидцы.
По их словам, за несколько часов хозяева животного так и не нашлись. Кроме коровы, никто не пострадал. Повреждена машина - разбито лобовое стекло, передний бампер, а также сломано боковое зеркало. Хозяин машины ищет владельца коровы.
ИСТОЧНИК KP.RU