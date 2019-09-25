2019-09-25T10:41:42+03:00
Общество

В Симферополе состоятся осенние ярмарки

Торговые ряды займут местные сельхозпроизводители
Галина КОВАЛЕНКО
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На ярмарках можно купить овощи напрямую у производителей.На ярмарках можно купить овощи напрямую у производителей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В столице региона 19 октября пройдет масштабная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

В мэрии Симферополя сообщили, что главная цель этого мероприятия - поддержка местных сельхозпроизводителей и стабилизация цен в муниципалитете.

И так, где в Симферополе 19 октября пройдут ярмарки:

- проезд от улицы Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»;

- в районе ул. Киевская, 177, парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе пересечения улиц Кечкеметской/Б.Куна, парковка перед зданием НИИ «Гипросад»;

- в районе улицы Ракетная, 10 и парковка перед зданием ООО «Институт Шельф»;

- улица Севастопольская, 45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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