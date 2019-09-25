В Симферополе состоятся осенние ярмарки
В столице региона 19 октября пройдет масштабная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.
В мэрии Симферополя сообщили, что главная цель этого мероприятия - поддержка местных сельхозпроизводителей и стабилизация цен в муниципалитете.
И так, где в Симферополе 19 октября пройдут ярмарки:
- проезд от улицы Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»;
- в районе ул. Киевская, 177, парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе пересечения улиц Кечкеметской/Б.Куна, парковка перед зданием НИИ «Гипросад»;
- в районе улицы Ракетная, 10 и парковка перед зданием ООО «Институт Шельф»;
- улица Севастопольская, 45.
ИСТОЧНИК KP.RU