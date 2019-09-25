Где в Крыму пройдет единый День оказания бесплатной юридической помощи
В пятницу, 27 сентября, в Крыму пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Консультации во всех городах республики с 9.00 до 18.00 проведут квалифицированные юристы.
Получить советы или ответы на нужные вопросы от специалистов можно будет совершенно бесплатно.
ВАЖНО
Где пройдут консультации:
- Минюст Крыма (Симферополь, улица Набережная 60 лет СССР, д. 28, 2-й этаж);
- Симферопольский район (Симферополь, ул. К. Либкнехта, 2);
- Алушта (ул. Ленина, 44);
- Ялта (пгт.Ливадия, ул Батурина, 8а);
- Евпатория (ул. Гоголя, 5/8);
- Керчь (ул. Советская, 12);
- Судак (ул. Яблоневая, 10);
- Феодосия (ул. Украинская, 5);
- Армянск (1 мкр, ул. Ген. Васильева – 1);
- Бахчисарайский район (ул. Кооперативная, 4-а);
- Белогорский район (ул. Шевченко, 19-а);
- Джанкойская межрайонная (Джанкой, ул. Калина, 17);
- Кировский район (пгт. Кировское, ул. Р. Люксембург, 45);
- Красногвардейский район (пгт. Красногвардейское, ул. Ленина, 5);
- Красноперекопская межрайонная (Красноперекопск, ул. Чапаева, 17-а);
- Ленинский район (пгт. Ленино, ул. Геологическая, 17); - Нижнегорский район (пгт. Нижнегорский, ул. Школьная , 8-а);
- Первомайский район (пгт. Первомайское, ул. Гагарина, 18);
- Раздольненский район (пгт. Раздольное, ул. Ленина – 58);
- Сакская межрайонная (Саки, ул. Ленина – 34);
- Советский район (пгт. Советский, пер. Коммунальный, 7);
- Черноморский район (пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-а).
ИСТОЧНИК KP.RU