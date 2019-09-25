2019-09-25T10:38:10+03:00
Общество

Где в Крыму пройдет единый День оказания бесплатной юридической помощи

Консультации проведут опытные юристы [адреса]
Александра КОРШУНОВА
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Консультации будут проводиться бесплатноКонсультации будут проводиться бесплатноФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 27 сентября, в Крыму пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Консультации во всех городах республики с 9.00 до 18.00 проведут квалифицированные юристы.

Получить советы или ответы на нужные вопросы от специалистов можно будет совершенно бесплатно.

ВАЖНО

Где пройдут консультации:

- Минюст Крыма (Симферополь, улица Набережная 60 лет СССР, д. 28, 2-й этаж);

- Симферопольский район (Симферополь, ул. К. Либкнехта, 2);

- Алушта (ул. Ленина, 44);

- Ялта (пгт.Ливадия, ул Батурина, 8а);

- Евпатория (ул. Гоголя, 5/8);

- Керчь (ул. Советская, 12);

- Судак (ул. Яблоневая, 10);

- Феодосия (ул. Украинская, 5);

- Армянск (1 мкр, ул. Ген. Васильева – 1);

- Бахчисарайский район (ул. Кооперативная, 4-а);

- Белогорский район (ул. Шевченко, 19-а);

- Джанкойская межрайонная (Джанкой, ул. Калина, 17);

- Кировский район (пгт. Кировское, ул. Р. Люксембург, 45);

- Красногвардейский район (пгт. Красногвардейское, ул. Ленина, 5);

- Красноперекопская межрайонная (Красноперекопск, ул. Чапаева, 17-а);

- Ленинский район (пгт. Ленино, ул. Геологическая, 17); - Нижнегорский район (пгт. Нижнегорский, ул. Школьная , 8-а);

- Первомайский район (пгт. Первомайское, ул. Гагарина, 18);

- Раздольненский район (пгт. Раздольное, ул. Ленина – 58);

- Сакская межрайонная (Саки, ул. Ленина – 34);

- Советский район (пгт. Советский, пер. Коммунальный, 7);

- Черноморский район (пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-а).

ИСТОЧНИК KP.RU

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