2019-09-25T11:50:12+03:00
Происшествия

План не сработал: на севере Крыма пойман украинский рецидивист

Гражданин незалежной хотел вернуться домой в обход пункта пропуска
Никита ПОЛЬКО
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Попытка обойти стороной пункт пропуска не удалась.Попытка обойти стороной пункт пропуска не удалась.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Российские пограничники поймали гражданина Украины, который решил покинуть Крым в обход пунктов пропуска. Свое незаконное проникновение на территорию сопредельного государства украинец хорошо спланировал.

По данным пресс-службы крымского Погрануправления, мужчину 1983 года рождения поймали неподалеку от пункта пропуска «Джанкой».

При себе он имел сменную одежду, деньги и даже продукты. Не имел мужчина только документов, поэтому и пошел на преступление.

При этом попыток восстановить документы законно, мужчина не предпринимал.

Как выяснилось, еще в 2012 году украинец привлекался к уголовной ответственности в РФ, причем также за попытку незаконного пересечения границы. Тогда его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Теперь же против нарушителя возбуждено уголовное дело и штрафом он вряд ли отделается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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