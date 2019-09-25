План не сработал: на севере Крыма пойман украинский рецидивист

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-25T11:50:12+03:00

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Российские пограничники поймали гражданина Украины, который решил покинуть Крым в обход пунктов пропуска. Свое незаконное проникновение на территорию сопредельного государства украинец хорошо спланировал.

По данным пресс-службы крымского Погрануправления, мужчину 1983 года рождения поймали неподалеку от пункта пропуска «Джанкой».

При себе он имел сменную одежду, деньги и даже продукты. Не имел мужчина только документов, поэтому и пошел на преступление.

При этом попыток восстановить документы законно, мужчина не предпринимал.

Как выяснилось, еще в 2012 году украинец привлекался к уголовной ответственности в РФ, причем также за попытку незаконного пересечения границы. Тогда его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Теперь же против нарушителя возбуждено уголовное дело и штрафом он вряд ли отделается.

ИСТОЧНИК KP.RU