В Крыму нашли экологический повод засудить Украину

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-25T11:17:03+03:00

Незалежную обвиняют в преступлении против мира и безопасности

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Из-за перекрытия Северо-Крымского канала в отношении Украины могут возбудить уголовное дело по статье «Экоцид».

Как отметил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, именно водная блокада привела к заболачиванию земель в Херсонской области.

Кроме этого, возникла угроза экологической катастрофы на заводе «Крымский титан» в Армянске.

- Руководство предприятия уже обратилось к российским властям с просьбой возбудить против украинских чиновников уголовное дело по статье 358 Уголовного Кодекса России "Экоцид"- преступление против мира и безопасности человечества, покушение на массовое уничтожение растительного мира, отравление атмосферы, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, - отметил Молохов.

Кроме этого он обратился к украинским властям, чтобы срочно освободить севастопольца Степана Резуника.

Сейчас задержанный и еще 25 человек находятся в тюремной камере площадью 30 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU