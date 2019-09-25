Севастополец превратил подвал дома в нарколабораторию
Сотрудники крымского ФСБ нашли в подвале дома на окраине Джанкоя нарколабораторию. Здесь житель Севастополя готовил наркотик мефедрон.
Как сообщили в пресс-службе крымского ФСБ, в лаборатории нашли и изъяли около 10 литров прекурсора для изготовления наркотического средства мефедрон.
Еще в помещении находилось оборудование для производства наркотических средств: приборы для смешивания реактивов, стеклянные колбы, весы и др.
Владелец нарколаборатории оказался житель Севастополя 1977 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован на два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU