Севастополец превратил подвал дома в нарколабораторию

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-25T12:32:17+03:00

Подозреваемого поймали с поличным. Фото: пресс-служба ФСБ Российской Федерации по республике Крым

"Кулибин" арестован на два месяца

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Сотрудники крымского ФСБ нашли в подвале дома на окраине Джанкоя нарколабораторию. Здесь житель Севастополя готовил наркотик мефедрон.

Как сообщили в пресс-службе крымского ФСБ, в лаборатории нашли и изъяли около 10 литров прекурсора для изготовления наркотического средства мефедрон.

Еще в помещении находилось оборудование для производства наркотических средств: приборы для смешивания реактивов, стеклянные колбы, весы и др.

Владелец нарколаборатории оказался житель Севастополя 1977 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU