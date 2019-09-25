Из-за трупа бешеной лисы на набережной Коктебеля объявили карантин

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-25T12:47:29+03:00

В период карантина нельзя торговать животными Фото: Петр СОКОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Коктебеле прямо на набережной нашли труп лисы. Из-за этого на нескольких улицах города объявили карантин по бешенству.

Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Установить карантин на месте обнаружения трупа лисы возле дома №35 по улице Блока поселка Коктебель, городской округ Феодосия, до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий, - указано в документе.

При этом неблагополучными пунктами считаются пересечение улиц Грина, Шершнева, Победы и Набережной Коктебеля.

В период карантина нельзя торговать животными и вывозить за пределы территории кошек и собак.

ИСТОЧНИК KP.RU