Из-за трупа бешеной лисы на набережной Коктебеля объявили карантин
В Коктебеле прямо на набережной нашли труп лисы. Из-за этого на нескольких улицах города объявили карантин по бешенству.
Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
- Установить карантин на месте обнаружения трупа лисы возле дома №35 по улице Блока поселка Коктебель, городской округ Феодосия, до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий, - указано в документе.
При этом неблагополучными пунктами считаются пересечение улиц Грина, Шершнева, Победы и Набережной Коктебеля.
В период карантина нельзя торговать животными и вывозить за пределы территории кошек и собак.
ИСТОЧНИК KP.RU