2019-09-25T12:59:50+03:00
Общество

В Советском районе сгорело три гектара сухой травы

Пожар распространился из-за ветра
Александра КОРШУНОВА
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Нельзя допускать возгораний. Фото: пресс-служба МЧС РКНельзя допускать возгораний. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В селе Некрасовка Советского района загорелась сухая трава. Пожар начал распространятся очень быстро из-за ветра и погодных условий.

На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Им удалось оперативно потушить возгорание, площадь которого составила три гектара. Причины пожара пока неизвестны.

- В условиях опасного сезона нужно быть внимательными и осторожными, нельзя допускать возгораний сухой растительности на открытой территории, так как это может привести к серьезным последствиям, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

В ведомстве подчеркнули, что нужно соблюдать необходимые меры безопасности:

- нельзя сжигать сухую траву;

- не сжигайте мусор и не оставляйте горящие костры;

- не бросайте горящие спички и окурки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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