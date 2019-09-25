В Советском районе сгорело три гектара сухой травы
В селе Некрасовка Советского района загорелась сухая трава. Пожар начал распространятся очень быстро из-за ветра и погодных условий.
На место происшествия немедленно выехали спасатели.
Им удалось оперативно потушить возгорание, площадь которого составила три гектара. Причины пожара пока неизвестны.
- В условиях опасного сезона нужно быть внимательными и осторожными, нельзя допускать возгораний сухой растительности на открытой территории, так как это может привести к серьезным последствиям, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
В ведомстве подчеркнули, что нужно соблюдать необходимые меры безопасности:
- нельзя сжигать сухую траву;
- не сжигайте мусор и не оставляйте горящие костры;
- не бросайте горящие спички и окурки.
ИСТОЧНИК KP.RU