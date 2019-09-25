Агрессивный туризм: почему в Крыму постоянно тонут люди

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-25T14:51:29+03:00

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С начала года в Крыму утонуло 63 человека, в том числе - один ребенок. Это на одного человека меньше, чем в прошлом году. Но статистика все равно неутешительная. Большая часть смертей пришлась на купальный сезон. При этом, только сотрудниками Госинспекции маломерных судов (ГИМС) при МЧС Крыма было спасено 88 человек, а ведь за безопасностью на воде следили еще и добровольцы, и служба Крым-Спас.

Нередко, сами отдыхающие делают все, чтобы утонуть. Люди купаются во время шторма и даже проявляют агрессию по отношению к спасателям.

- Часто родители тащат в волну своих малолетних детей в китайских жилетах и без них. Замечания спасателей игнорируются, проявляется агрессия по отношению к ним. А возможности физически не дать купаться у нас нет, - говорит начальник ГИМС по Крыму Булат Каюмов.

Ко дну идут, в основном, идут те, кто не соблюдает правила безопасности во время сильного ветра. Это и не удивительно, ведь туристы хотят использовать каждый день отпуска, забывая о последствиях. Таким антипримером стала недавняя трагедия в Ялте. 8 сентября этого года во время сильного шторма одновременно утонуло 5 человек.

- Мы до сих пор продолжаем поиски троих утонувших. Активная фаза поиска продолжалась 10 дней. Удалось обнаружить и опознать двоих. Тела троих человек все еще не найдены, - отметил Каюмов.метил Каюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU