Керченские дороги разгрузят с помощью светофоров
В Керчи началась установка новых светофоров. Они будут находиться на самых загруженных участках дорог.
Контракт на выполнение работ уже заключен.
- Подрядная организация уже ведет работу на улице Орджоникидзе у остановки "Институт". Здесь установят регулятор движения с цифровым блоком, оборудованный кнопкой для пешеходов, которая позволяет не останавливать поток автомобилей, если нет тех, кто хочет перейти дорогу, - рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Работы ведутся по всему городу. Фото: Facebook Сергея Бороздина
Решение об установке там пешеходного перехода приняли из-за многочисленных обращений местных жителей.
А второй светофор в ближайшее время установят на улице Кокорина – напротив предприятия «Утос».
ИСТОЧНИК KP.RU