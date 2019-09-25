Керченские дороги разгрузят с помощью светофоров

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-25T14:38:20+03:00

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В Керчи началась установка новых светофоров. Они будут находиться на самых загруженных участках дорог.

Контракт на выполнение работ уже заключен.

- Подрядная организация уже ведет работу на улице Орджоникидзе у остановки "Институт". Здесь установят регулятор движения с цифровым блоком, оборудованный кнопкой для пешеходов, которая позволяет не останавливать поток автомобилей, если нет тех, кто хочет перейти дорогу, - рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Работы ведутся по всему городу. Фото: Facebook Сергея Бороздина

Решение об установке там пешеходного перехода приняли из-за многочисленных обращений местных жителей.

А второй светофор в ближайшее время установят на улице Кокорина – напротив предприятия «Утос».

ИСТОЧНИК KP.RU