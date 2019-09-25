Ругался матом и ударил кулаком в лицо: В Крыму избили полицейского

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-25T15:32:30+03:00

Сейчас по факту проводится проверка

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В Крыму, недалеко от поселка Первомайское, в служебном автомобиле произошла потасовка. Как стало известно, 36-летний местный житель ударил полицейского.

Выяснилось, что конфликт произошел, когда парня за совершение административного правонарушения везли для медицинского освидетельствования.

Всю дорогу он ругался матом на сотрудников полиции, а одного из них ударил кулаком в лицо.

- Данный факт зарегистрирован в установленном законом порядке. Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение согласно действующему законодательству, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Если вину мужчины докажут, то ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU