Ругался матом и ударил кулаком в лицо: В Крыму избили полицейского
В Крыму, недалеко от поселка Первомайское, в служебном автомобиле произошла потасовка. Как стало известно, 36-летний местный житель ударил полицейского.
Выяснилось, что конфликт произошел, когда парня за совершение административного правонарушения везли для медицинского освидетельствования.
Всю дорогу он ругался матом на сотрудников полиции, а одного из них ударил кулаком в лицо.
- Данный факт зарегистрирован в установленном законом порядке. Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение согласно действующему законодательству, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Если вину мужчины докажут, то ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU