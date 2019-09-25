Единственный мобильный комплекс оповещения заработал в Крыму

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-25T16:08:34+03:00

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Для Крыма купили мобильный комплекс с системой оповещения, он работает на базе автомобиля высокой проходимости.

Он предназначен для того, чтобы сообщать населению об угрозах ЧП в труднодоступной местности, в городах, где не работает действующая система оповещения.

- Мобильный комплекс поможет быстро и эффективно донести экстренную информацию до гражданского населения. В комплектации автомобиля - четыре громкоговорителя мощностью по 50 Вт каждый, радиостанция для связи с оперативным дежурным и автономный источник электропитания, - рассказал министр МЧС РК Крыма Сергей Шахов.

Прямо из громкоговорителей происходит оповещение, рупоры установлены на крыше автомобиля.

Мобильный комплекс приобрели за средства республиканского бюджета и пока в Крыму он единственный.

ИСТОЧНИК KP.RU