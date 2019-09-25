Единственный мобильный комплекс оповещения заработал в Крыму
Для Крыма купили мобильный комплекс с системой оповещения, он работает на базе автомобиля высокой проходимости.
Он предназначен для того, чтобы сообщать населению об угрозах ЧП в труднодоступной местности, в городах, где не работает действующая система оповещения.
- Мобильный комплекс поможет быстро и эффективно донести экстренную информацию до гражданского населения. В комплектации автомобиля - четыре громкоговорителя мощностью по 50 Вт каждый, радиостанция для связи с оперативным дежурным и автономный источник электропитания, - рассказал министр МЧС РК Крыма Сергей Шахов.
Прямо из громкоговорителей происходит оповещение, рупоры установлены на крыше автомобиля.
Мобильный комплекс приобрели за средства республиканского бюджета и пока в Крыму он единственный.
ИСТОЧНИК KP.RU