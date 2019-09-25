МЧС не может открыть ТЦ "Палас" в Симферополе
Торговый центр "Палас" в Симферополе не откроется до устранения всех нарушений требований пожарной безопасности. Но в МЧС уверяют, что они не могут провести повторную инспекцию здания.
Напомним, ТЦ "Палас" был закрыт после массовых проверок пожарной безопасности, вызванных трагедией в "Зимней Вишне".
- Иск на остановку деятельности торгового центра подавала прокуратура, наши сотрудники выступали только в качестве экспертов. Поэтому мы сами не можем пойти и проверить, устранены ли нарушения. Только по решению суда, при участии крымской прокуратуры, - рассказал начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий при крымском главке МЧС Дмитрий Боровский.
Он добавил, что после повторной проверки в этом году около 80% торговых центров полуострова устранили все нарушения. Все они касались пожарной безопасности.
Самое распространенное нарушение - перевод автоматических систем оповещения в ручной режим. Это недопустимо, ведь человеческий фактор в данном случае должен быть исключен.
ИСТОЧНИК KP.RU
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