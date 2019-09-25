2019-09-25T17:27:24+03:00
Общество

МЧС не может открыть ТЦ "Палас" в Симферополе

Проверку будет проводить прокуратура
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
ТК "Палас" был закрыт после выявления серьезных нарушений в плане пожарной безопасностиТК "Палас" был закрыт после выявления серьезных нарушений в плане пожарной безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Торговый центр "Палас" в Симферополе не откроется до устранения всех нарушений требований пожарной безопасности. Но в МЧС уверяют, что они не могут провести повторную инспекцию здания.

Напомним, ТЦ "Палас" был закрыт после массовых проверок пожарной безопасности, вызванных трагедией в "Зимней Вишне".

- Иск на остановку деятельности торгового центра подавала прокуратура, наши сотрудники выступали только в качестве экспертов. Поэтому мы сами не можем пойти и проверить, устранены ли нарушения. Только по решению суда, при участии крымской прокуратуры, - рассказал начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий при крымском главке МЧС Дмитрий Боровский.

Он добавил, что после повторной проверки в этом году около 80% торговых центров полуострова устранили все нарушения. Все они касались пожарной безопасности.

Самое распространенное нарушение - перевод автоматических систем оповещения в ручной режим. Это недопустимо, ведь человеческий фактор в данном случае должен быть исключен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Безопасность Крыма»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымчанина, укравшего картину Куинджи, приговорили к трем годам колонии строгого режима
Ехал за водкой и попал в ДТП: В Симферопольском районе столкнулись легковушки
В Крыму сожгли 60 килограммов незаконных колбас и сыров
Почти 42 процента крымских предприятий работают в убыток
Аксенов рассказал, каким должно быть новое правительство Крыма
За госизмену на Украине заочно приговорили к тюрьме крымского судью
Девушку затравили после фото в розовом бикини на ялтинском пляже
В Крыму работают мобильные бригады для вакцинации от гриппа
Единственный мобильный комплекс оповещения заработал в Крыму
Ругался матом и ударил кулаком в лицо: В Крыму избили полицейского
Агрессивный туризм: почему в Крыму постоянно тонут люди
Керченские дороги разгрузят с помощью светофоров
Украина выдвинула обвинение капитану судна «Мрия» за вход в порты Крыма
В Советском районе сгорело три гектара сухой травы
Из-за трупа бешеной лисы на набережной Коктебеля объявили карантин
Севастополец превратил подвал дома в нарколабораторию