МЧС не может открыть ТЦ "Палас" в Симферополе

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-25T17:27:24+03:00

ТК "Палас" был закрыт после выявления серьезных нарушений в плане пожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Торговый центр "Палас" в Симферополе не откроется до устранения всех нарушений требований пожарной безопасности. Но в МЧС уверяют, что они не могут провести повторную инспекцию здания.

Напомним, ТЦ "Палас" был закрыт после массовых проверок пожарной безопасности, вызванных трагедией в "Зимней Вишне".

- Иск на остановку деятельности торгового центра подавала прокуратура, наши сотрудники выступали только в качестве экспертов. Поэтому мы сами не можем пойти и проверить, устранены ли нарушения. Только по решению суда, при участии крымской прокуратуры, - рассказал начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий при крымском главке МЧС Дмитрий Боровский.

Он добавил, что после повторной проверки в этом году около 80% торговых центров полуострова устранили все нарушения. Все они касались пожарной безопасности.

Самое распространенное нарушение - перевод автоматических систем оповещения в ручной режим. Это недопустимо, ведь человеческий фактор в данном случае должен быть исключен.

ИСТОЧНИК KP.RU