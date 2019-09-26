2019-09-26T07:21:29+03:00
Общество

Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 26 сентября

Температура воздуха ночью опустится до +8 градусов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Вода в море еще теплаяВода в море еще теплаяФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В Симферополе в четверг, 26 сентября, переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8…10 градусов, а днем – до 21 градуса тепла.

В Севастополе сегодня облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11…13 градусов, днем 18…20 градусов.

На Южном берегу Крыма также дождя не будет. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 20…22°.

В Керчи в четверг без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 17…19°.

Температура морской воды

В Черном море: в Феодосии 20°, Алуште 21°, Ялте 20°, в р-не горы Карадаг 20°, Севастополе 19…21°, Евпатории 18°, Черноморском 18°, в Керченском проливе 17°, в Азовском море 17°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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