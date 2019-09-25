Аксенов рассказал, каким должно быть новое правительство Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов сейчас активно занимается формированием нового правительства республики. Он отметил, что выстраивается новая и более эффективная модель управления.
- Это занимает значительную часть моего времени, требует активной вовлеченности в процесс обсуждения ряда важных и принципиальных вопросов, в том числе и кадровых, - подчеркнул глава республики.
Аксенов рассказал, что каждый день проводит встречи и собеседования на должности министров, глав администраций и районов. Это нужно, чтобы сформировать действительно работающую власть и минимизировать бюрократические проволочки.
Глава республики отметил, что нужно создать такой фильтр, чтобы люди с сомнительной репутацией, «путающим личную шерсть с государственной», не смогли занять должности в органах власти.
ИСТОЧНИК KP.RU