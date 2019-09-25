Аксенов рассказал, каким должно быть новое правительство Крыма

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-25T17:40:19+03:00

Сейчас глава республики проводит собеседования и встречи с кандидатами. Фото: официальная страница Вконтакте Сергея Аксенова

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Глава Крыма Сергей Аксенов сейчас активно занимается формированием нового правительства республики. Он отметил, что выстраивается новая и более эффективная модель управления.

- Это занимает значительную часть моего времени, требует активной вовлеченности в процесс обсуждения ряда важных и принципиальных вопросов, в том числе и кадровых, - подчеркнул глава республики.

Аксенов рассказал, что каждый день проводит встречи и собеседования на должности министров, глав администраций и районов. Это нужно, чтобы сформировать действительно работающую власть и минимизировать бюрократические проволочки.

Глава республики отметил, что нужно создать такой фильтр, чтобы люди с сомнительной репутацией, «путающим личную шерсть с государственной», не смогли занять должности в органах власти.

ИСТОЧНИК KP.RU