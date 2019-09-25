Почти 42 процента крымских предприятий работают в убыток
В Крыму в первом полугодии в убыток работали почти 42 процента предприятий. Исследование Крымстата показало, что наибольшие потери понесли компании, которые работают в сфере информации и связи, культуры , спорта и развлечений.
- Значительная доля убыточных организаций наблюдается в области информации и связи (71,4%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (66,7%), образования (64,7%), а также в области гостиниц и предприятий общественного питания (62,5%), - уточнили в статистическом орагне
При этом, если сравнить с прошлым годом, то сумма убытков предприятий увеличилась на 5,5% и составила почти 4,6 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU