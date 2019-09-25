В Крыму сожгли 60 килограммов незаконных колбас и сыров
В Севастополе и Евпатории сотрудники Россельхознадзора обнаружили больше 59 килограммов сыров и колбас. У собственника не было никаких документов на продукцию.
Специалисты проверили магазин в Балаклавском районе Севастополя и ларек в Евпатории по улице Некрасова. Рейд был нужен, чтобы найти и уничтожить ту продукцию, которая запрещена к ввозу на территорию России.
- В итоге сотрудники обнаружили сыры производства стран Евросоюза общим весом 58 килограммов таких популярных сортов, как Бри, Камамбер, Дорблю, Ландана, а также колбасные изделия производства Украины общим весом 1,1 килограмма, - добавили в пресс-службе ведомства.
Собственник не предоставил информацию об оформлении ветеринарных сертификатов, которые бы подтвердили происхождение, качество и безопасность продукции.
А на сырах и колбасе не было маркировки на русском языке и сроков годности.
В итоге продукцию изъяли из оборота и сожгли в печи-инсинераторе «Хурикан-150».
ИСТОЧНИК KP.RU