2019-09-25T18:11:38+03:00
Общество

В Крыму сожгли 60 килограммов незаконных колбас и сыров

Продукты нашли в Севастополе и Евпатории
Александра КОРШУНОВА
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На продуктах не было маркировки. Фото: пресс-служба РоссельхознадзораНа продуктах не было маркировки. Фото: пресс-служба Россельхознадзора
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В Севастополе и Евпатории сотрудники Россельхознадзора обнаружили больше 59 килограммов сыров и колбас. У собственника не было никаких документов на продукцию.

Специалисты проверили магазин в Балаклавском районе Севастополя и ларек в Евпатории по улице Некрасова. Рейд был нужен, чтобы найти и уничтожить ту продукцию, которая запрещена к ввозу на территорию России.

- В итоге сотрудники обнаружили сыры производства стран Евросоюза общим весом 58 килограммов таких популярных сортов, как Бри, Камамбер, Дорблю, Ландана, а также колбасные изделия производства Украины общим весом 1,1 килограмма, - добавили в пресс-службе ведомства.

Собственник не предоставил информацию об оформлении ветеринарных сертификатов, которые бы подтвердили происхождение, качество и безопасность продукции.

А на сырах и колбасе не было маркировки на русском языке и сроков годности.

В итоге продукцию изъяли из оборота и сожгли в печи-инсинераторе «Хурикан-150».

ИСТОЧНИК KP.RU

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