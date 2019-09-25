2019-09-25T19:36:20+03:00
Происшествия

Ехал за водкой и попал в ДТП: В Симферопольском районе столкнулись легковушки

Задержанный высказывал угрозы в адрес сотрудников полиции
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В Симферопольском районе водитель минивэна Mercedes Vito поехал за водкой и попал в ДТП. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, а затем при движении задним ходом наехал на припаркованный автомобиль Cherry.

- У мужчины проявлялась неустойчивость позы, нарушения речи, а также поведение, не соответствующее обстановке, - сообщили в МВД.

Также в пресс-службе добавили, что в момент оформления протокола задержанный высказывал угрозы в адрес сотрудников полиции.

После того, как водитель наехал на легковушку, мужчине предложили пройти освидетельствование, но он отказался от процедуры.

На нарушителя составили протокол за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Полицейские направили в Следком материалы для привлечение к ответственности за оскорбление представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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