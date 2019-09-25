2019-09-25T19:51:07+03:00
Общество

Крымчанина, укравшего картину Куинджи, приговорили к трем годам колонии строгого режима

Денис Чуприков в январе вынес из Третьяковской галереи полотно «Ай-Петри. Крым»
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Денису Чуприкову, который украл картину «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, вынесли приговор.

Замоскворецкий суд признал его виновным в хищении предмета, имеющего особую ценность (пункт «в» части второй статьи 164 УК). Назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает NEWS.ru.

Сторона обвинения запросила назначение четырех лет колонии строгого режима, но прокурор сказала, что у подсудимого есть смягчающие обстоятельства – это наличие ребенка, полное возмещение ущерба. Кроме того, Чуприков публично извинился перед администрацией Третьяковской галереи и Минкультуры. Также подсудимый полностью признал свою вину.

Напомним, картина Куинджи пропала из Третьяковской галереи 27 января. Денис Чуприков просто вынес полотно из выставочного помещения, ему никто не помешал. Задержали вора на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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