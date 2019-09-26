2019-09-26T08:34:52+03:00
Общество

В Ялте выбрали нового главу горсовета

Им стал Константин Шимановский
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Шимановский родился и вырос в Ялте. Фото: FacebookШимановский родился и вырос в Ялте. Фото: Facebook
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В Ялте 25 сентября выбрали главу городского совета. Эту должность занял Константин Шимановский.

- Были предложены две кандидатуры - Олег Пихтерев и Константин Шимановский. С помощью тайного голосования большинство депутатов поддержали кандидатуру Константина Шимановского, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Он является секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

СПРАВКА «КП»

Константин Шимановский родился в Ялте, по образованию – юрист. С 2014 по 2017 год возглавлял Массандровский территориальный орган Администрации города Ялты. С 2017 года по сентябрь 2019 года работал заместителем главы администрации города Ялта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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