В Ялте выбрали нового главу горсовета

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-26T08:34:52+03:00

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В Ялте 25 сентября выбрали главу городского совета. Эту должность занял Константин Шимановский.

- Были предложены две кандидатуры - Олег Пихтерев и Константин Шимановский. С помощью тайного голосования большинство депутатов поддержали кандидатуру Константина Шимановского, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Он является секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

СПРАВКА «КП»

Константин Шимановский родился в Ялте, по образованию – юрист. С 2014 по 2017 год возглавлял Массандровский территориальный орган Администрации города Ялты. С 2017 года по сентябрь 2019 года работал заместителем главы администрации города Ялта.

ИСТОЧНИК KP.RU