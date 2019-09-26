2019-09-26T09:06:20+03:00
Общество

Севастопольский депутат пожаловался на качество мобильной связи в Крыму

Он отметил, что крупные операторы «игнорируют» существования Крыма
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На полуостров не заходят крупные мобильные операторыНа полуостров не заходят крупные мобильные операторыФото: Иван МАКЕЕВ
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Севастопольский депутат от Госдумы РФ Дмитрий Белик обратился в Минсвязи России с требованием повысить качество мобильной связи в Крыму.

Он подчеркнул, что крупные частные компании, такие как МТС и «Билайн», просто игнорируют существование полуострова. И боятся санкций.

- Мобильные операторы не проводят модернизацию оборудования в Севастополе и Крыму, так как де-юре, их оборудования там нет. Телефоны севастопольцев до сих пор подключаются к вышкам, которые были установлены еще при Украине - больше 5 лет назад. Оно полностью устарело, - подчеркнул Белик.

Он отметил, что в городе есть около 10 мест, где просто нет сигнала мобильной связи.

Ведь базовые станции, которые установила Украина, рассчитаны на 500 тысяч человек. А сейчас население Севастополя в разы возросло, а в туристический сезон в городе находится около миллиона человек.

- Необходима разработка «дорожной карты» модернизации базовых станций мобильной связи в городе федерального значения Севастополь и Республике Крым за счет средств федерального бюджета, - резюмировал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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