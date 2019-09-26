В Крыму на военном полигоне Опук прошла «авиабомбежка»
Самолеты Южного военного округа уничтожили наземные цели на полигоне Опук в Крыму.
- Экипажи бомбардировщиков СУ-24 и штурмовиков СУ-25СМ, выполняя полетные задания, нанесли бомбовые и ракетные удары по мишенным позициям, - сообщил Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота.
Порядка 10 экипажей летчиков отработали прицельное бомбометание, пуски неуправляемых ракет и расстреляли из авиапушек мишени, имитирующим командные пункты, военную технику и огневые точки условного противника.
За авиационными учениями велся доскональный контроль. Полученные данные будут изучены, что позволит дать оценку эффективности действий пилотов.
ИСТОЧНИК KP.RU