2019-09-26T09:50:41+03:00
Общество

В Крыму на военном полигоне Опук прошла «авиабомбежка»

На полуострове проходят масштабные учения
Галина КОВАЛЕНКО
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Бомбардировщик Су-24М. Фото: пресс-служба ЮВОБомбардировщик Су-24М. Фото: пресс-служба ЮВО
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Самолеты Южного военного округа уничтожили наземные цели на полигоне Опук в Крыму.

- Экипажи бомбардировщиков СУ-24 и штурмовиков СУ-25СМ, выполняя полетные задания, нанесли бомбовые и ракетные удары по мишенным позициям, - сообщил Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Порядка 10 экипажей летчиков отработали прицельное бомбометание, пуски неуправляемых ракет и расстреляли из авиапушек мишени, имитирующим командные пункты, военную технику и огневые точки условного противника.

За авиационными учениями велся доскональный контроль. Полученные данные будут изучены, что позволит дать оценку эффективности действий пилотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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