В Крыму проходят артиллерийские стрельбы
В артиллерийских стрельбах на полигоне Опук задействованы самоходные артиллерийские установки «Мста-Б», буксируемые гаубицы «Д-30», реактивные системы залпового огня «Град» и минометы «Поднос».
- Артиллерийские расчеты отрабатывают взаимодействие с постами наблюдения и разведки, - сообщил Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота.
Черноморцы для разведки используют «беспилотники».
Военнослужащие ЧФ стараются уложиться в нормативы по приведению техники к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций. Черноморцы отрабатывают тактику действий, когда их позиции «бомбит» авиация и активизируются диверсанты. Занимаются артиллеристы и обороной морского побережья.
ИСТОЧНИК KP.RU