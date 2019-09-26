В Крыму проходят артиллерийские стрельбы

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-26T10:38:34+03:00

Военные оттачивают свое мастерство на полигоне Опук

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В артиллерийских стрельбах на полигоне Опук задействованы самоходные артиллерийские установки «Мста-Б», буксируемые гаубицы «Д-30», реактивные системы залпового огня «Град» и минометы «Поднос».

- Артиллерийские расчеты отрабатывают взаимодействие с постами наблюдения и разведки, - сообщил Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Черноморцы для разведки используют «беспилотники».

Военнослужащие ЧФ стараются уложиться в нормативы по приведению техники к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций. Черноморцы отрабатывают тактику действий, когда их позиции «бомбит» авиация и активизируются диверсанты. Занимаются артиллеристы и обороной морского побережья.

ИСТОЧНИК KP.RU