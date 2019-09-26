2019-09-26T11:05:57+03:00
Происшествия

Украинец пытался попасть в Крым по паспорту приятеля

На нарушителя завели уголовное дело
Галина КОВАЛЕНКО
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Нарушителя задержали на пункте пропуска.Нарушителя задержали на пункте пропуска.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Гражданин Украины сядет на скамью подсудимых за попытку въезда на территорию Россию по чужому паспорту. Пограничники задержали 25-летнего жителя Мелитополя на автомобильном пункте пропуска «Джанкой».

- При прохождении пограничного контроля выяснилось, что паспорт не принадлежит предъявителю, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В беседе с пограничниками украинец признался, что приехал на полуостров на заработки по одолженному у друга паспорту, потому что свой утерял. Молодой человек планировал вернуть взятый напрокат документ владельцу, отправив попуткой, после пересечения границы.

Крымские пограничники завели на него уголовное дело за незаконное пересечение госграницы Российской Федерации. Сейчас для нарушителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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