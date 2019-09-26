Крымчанин остался жив, упав со скалы высотой 30 метров
В Крыму при восхождении на гору Сокол со скалы сорвался альпинист. Мужчина пролетел 30 метров вниз и рухнул на землю.
В результате падения он получил травмы и не смог двигаться самостоятельно.
Для его эвакуации немедленно выехали спасатели.
По прибытию МЧСники выяснили, что пострадавший находится в труднодоступном месте и для проведения работ нужно привлечь дополнительные силы. В работах задейсвовали 4 спасателей.
В итоге 47-летнего жителя Керчи обнаружили на южном склоне горы Сокол.
- Спасатели оказали пострадавшему доврачебную и психологическую помощь. Спасение было очень сложным. Эвакуировать мужчину пришлось с помощью альпинистского снаряжения и носилок по сложному сыпучему грунту в течение полутора часов. После чего альпиниста передали врачам, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU