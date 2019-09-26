Крымчанин остался жив, упав со скалы высотой 30 метров

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-26T12:17:10+03:00

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В Крыму при восхождении на гору Сокол со скалы сорвался альпинист. Мужчина пролетел 30 метров вниз и рухнул на землю.

В результате падения он получил травмы и не смог двигаться самостоятельно.

Для его эвакуации немедленно выехали спасатели.

По прибытию МЧСники выяснили, что пострадавший находится в труднодоступном месте и для проведения работ нужно привлечь дополнительные силы. В работах задейсвовали 4 спасателей.

В итоге 47-летнего жителя Керчи обнаружили на южном склоне горы Сокол.

- Спасатели оказали пострадавшему доврачебную и психологическую помощь. Спасение было очень сложным. Эвакуировать мужчину пришлось с помощью альпинистского снаряжения и носилок по сложному сыпучему грунту в течение полутора часов. После чего альпиниста передали врачам, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU