В Крыму с 2020 года изменятся правила подачи бухгалтерской отчетности
С января 2020 года предприниматели должны будут отправлять документы по бухгалтерской отчетности в налоговую. И делать это нужно в электронном виде.
До этого ее передавали в Росстат.
Как сообщили в пресс-службе УФНС по Республике Крым, всю годовую бухгалтерскую отчетность нужно подавать только в налоговые органы.
- Документы необходимо предоставлять в виде электронного документа через операторов электронного документооборота. Это позволяет подавать отчетность без посещение инспекции, - уточнили в налоговой.
При этом для малых предпринимателей предусмотрен переходной период. В 2020 году документы можно отправлять как на бумаге, так и в электронном виде.
Однако с 2021 года все предприятия переведут на электронный документооборот.
ИСТОЧНИК KP.RU