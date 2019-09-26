2019-09-26T12:49:54+03:00
Общество

В Крыму с 2020 года изменятся правила подачи бухгалтерской отчетности

До этого ее предоставляли в Росстат
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На послабление могут рассчитывать только малые предпринимателиНа послабление могут рассчитывать только малые предпринимателиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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С января 2020 года предприниматели должны будут отправлять документы по бухгалтерской отчетности в налоговую. И делать это нужно в электронном виде.

До этого ее передавали в Росстат.

Как сообщили в пресс-службе УФНС по Республике Крым, всю годовую бухгалтерскую отчетность нужно подавать только в налоговые органы.

- Документы необходимо предоставлять в виде электронного документа через операторов электронного документооборота. Это позволяет подавать отчетность без посещение инспекции, - уточнили в налоговой.

При этом для малых предпринимателей предусмотрен переходной период. В 2020 году документы можно отправлять как на бумаге, так и в электронном виде.

Однако с 2021 года все предприятия переведут на электронный документооборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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