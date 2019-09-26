2019-09-26T16:19:30+03:00
Общество

Главой городского совета Керчи стала Майя Хужина

Ее кандидатуру поддержали большинство депутатов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Всего было представлено две кандидатуры. Фото: официальный сайт горсовета КерчиВсего было представлено две кандидатуры. Фото: официальный сайт горсовета Керчи
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В Керчи выбрали председателя горсовета. Эту должность по результатам тайного голосования заняла Майя Хужина.

Всего на выбор представили две кандидатуры: Майю Хужину от «Единой России» и Дмитрия Мирова от ЛДПР. По результатам подсчета голосов выяснилось, что за Хужину отдали голоса 20 депутатов, а за Миронова - 7.

Кроме этого, на должность зампредседателя городского совета выбрали Ларису Щербулу, которая ранее занимала должность председателя горсовета. Она подала в отставку в 2017 году.

Кстати, в Ялтинском городском совете тоже новый глава - Константин Шимановский «Единая Россия». Его кандидатуру поддержали большинство депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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