Главой городского совета Керчи стала Майя Хужина
В Керчи выбрали председателя горсовета. Эту должность по результатам тайного голосования заняла Майя Хужина.
Всего на выбор представили две кандидатуры: Майю Хужину от «Единой России» и Дмитрия Мирова от ЛДПР. По результатам подсчета голосов выяснилось, что за Хужину отдали голоса 20 депутатов, а за Миронова - 7.
Кроме этого, на должность зампредседателя городского совета выбрали Ларису Щербулу, которая ранее занимала должность председателя горсовета. Она подала в отставку в 2017 году.
Кстати, в Ялтинском городском совете тоже новый глава - Константин Шимановский «Единая Россия». Его кандидатуру поддержали большинство депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU