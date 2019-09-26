Стало известно, когда закончится ремонт набережной в Симферополе

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-26T14:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Гендиректор предприятия-подрядчика Игорь Анацкий рассказал, что первый контакт по работам на набережной Салгир в Симферополе заканчивается 30 сентября. До конца недели планируется завершить ремонт от моста на улице Шмидта до Вечного огня.

- Мы должны были очистить русло, восстановить ограждение. Кроме этого, параллельно возник вопрос ремонт мостов. Всего их в работе было 35, а осталось закончить 2 на Малом Салгире, - пояснил Анацкий.

При этом он отметил, что полностью завершить капитальный ремонт всей набережной нужно до конца ноября (по втором контракту - прим. Ред.)

Работы будут проводиться на участке от гостиницы «Москва» до улицы Шмидта и на Малом Салгире.

По словам Анацкого, ремонт планируется завершить раньше конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU