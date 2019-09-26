2019-09-26T16:42:23+03:00
Общество

Обновленная Баба-Яга и Леший: В Симферополе продолжается реставрация «Поляны сказок»

Скульптурам вернули утраченные образы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фигуры начнут красить в начале октября. Фото: пресс-служба Детского паркаФигуры начнут красить в начале октября. Фото: пресс-служба Детского парка
Изменить размер текста:

В Детском парке Симферополе прошла реставрация «Поляны сказок». Скульптурам, которые ее украшают, вернули уже замазанные, а кое-где и детали, которые вообще пропали.

Художник-реставратор укрепил каркасы фигур и теперь готовит их к покраске.

- У Лешего был наряд, напоминающий чешуйки шишки. Я сделал его выразительным, добавив не только замазанные детали, но и такие атрибуты леса, как веточки, грибки, желуди. Пока работал, услышал много пожеланий от гостей парка. Одно из них – убрать звериный оскал Бабы-Яги, которого пугались малыши. Над этим теперь предстоит потрудиться, - рассказал мастер Евгений Сахаров.

В начале октября всех начнут красить. «Кот ученый» снова станет черным, цепь золотой, а одежду героев русских сказок хотят расписать традиционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для подстраховки энергосистемы в Крыму оставят мобильные электростанции
В Крыму потратят 3 миллиарда рублей на создание «Арт-резиденции «Таврида»
Около 30 процентов населенных пунктов в Крыму не имеют газа
С 1 октября в Симферополе перекроют улицу Толстого
Правительство Севастополя создает своего застройщика
В крымском правительстве произошли первые кадровые перестановки
В Крыму хозяев пляжа оштрафовали на 75 тысяч рублей
Победившие на конкурсе крымские артистки поедут на экскурсию в Южную Корею
Несмотря на критику Аксенова, начальник ГИБДД Ялты остался на своей должности
Стало известно, когда закончится ремонт набережной в Симферополе
Главой городского совета Керчи стала Майя Хужина
За грубость с пенсионерами в Симферополе уволили водителя маршрутки
Крым на несколько дней накроет дождями
В Крыму с 2020 года изменятся правила подачи бухгалтерской отчетности
Крымчанин остался жив, упав со скалы высотой 30 метров
Осенняя красота: В ботсаду Симферополя зацвела яблоня
Украинец пытался попасть в Крым по паспорту приятеля
В Крыму проходят артиллерийские стрельбы
Для учений в Крым перебазировали авиационный полк Северного флота
В Симферополе установили новые дорожные знаки
В Крыму на военном полигоне Опук прошла «авиабомбежка»