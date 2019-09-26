Обновленная Баба-Яга и Леший: В Симферополе продолжается реставрация «Поляны сказок»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-26T16:42:23+03:00

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В Детском парке Симферополе прошла реставрация «Поляны сказок». Скульптурам, которые ее украшают, вернули уже замазанные, а кое-где и детали, которые вообще пропали.

Художник-реставратор укрепил каркасы фигур и теперь готовит их к покраске.

- У Лешего был наряд, напоминающий чешуйки шишки. Я сделал его выразительным, добавив не только замазанные детали, но и такие атрибуты леса, как веточки, грибки, желуди. Пока работал, услышал много пожеланий от гостей парка. Одно из них – убрать звериный оскал Бабы-Яги, которого пугались малыши. Над этим теперь предстоит потрудиться, - рассказал мастер Евгений Сахаров.

В начале октября всех начнут красить. «Кот ученый» снова станет черным, цепь золотой, а одежду героев русских сказок хотят расписать традиционно.

ИСТОЧНИК KP.RU