В крымском правительстве произошли первые кадровые перестановки
Временно исполняющий обязанности председателя Совмина Крыма Юрий Гоцанюк уже подписал первые распоряжения.
В одном из них он освободил от должности Наталью Федчун. Она была заместителем министра финансов республики. Заявление подписано по соглашению сторон.
После этого последовало назначение – Анна Килеса стала заместителем министра культуры Крыма.
До этого она работа в этом же министерстве, но начальником управления целевых программ и государственных закупок.
Напомним, в Керчи и в Ялте выбрали председателей горсоветов. Одну из должностей заняла женщина - Майя Хужина.
ИСТОЧНИК KP.RU