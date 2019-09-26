В крымском правительстве произошли первые кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-26T18:09:41+03:00

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Временно исполняющий обязанности председателя Совмина Крыма Юрий Гоцанюк уже подписал первые распоряжения.

В одном из них он освободил от должности Наталью Федчун. Она была заместителем министра финансов республики. Заявление подписано по соглашению сторон.

После этого последовало назначение – Анна Килеса стала заместителем министра культуры Крыма.

До этого она работа в этом же министерстве, но начальником управления целевых программ и государственных закупок.

Напомним, в Керчи и в Ялте выбрали председателей горсоветов. Одну из должностей заняла женщина - Майя Хужина.

ИСТОЧНИК KP.RU