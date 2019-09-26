Около 30 процентов населенных пунктов в Крыму не имеют газа

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-26T18:41:48+03:00

В республике разработан план газификации до 2022 года Фото: "КП" Архив

Больше всего страдают Белогорский, Кировский и Раздольненский районы

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В Крыму порядка 26 процентов населенных пунктов не газифицированы. Как рассказал директор предприятия «Крымгазсети» Сергей Тарасов, больше всего страдают Раздольненский, Белогорский и Кировский районы.

Сейчас процент газификации республики составят 74 процента.

- У нас разработан план газификации до 2022 года и сейчас мы единственный заказчик , - сообщил Тарасов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Напомним, с 18 июня 2019 года в Крыму вырастет цена на газ в баллонах. Согласно новым тарифам, розничная цена на один баллон весом 21 килограмм составит 1024 рубля. Ранее стоимость того же объема газа составляла 856 рубля с доставкой до потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU