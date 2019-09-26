В Крыму потратят 3 миллиарда рублей на создание «Арт-резиденции «Таврида»
Для создания «Арт-резиденции «Таврида» выделят почти 3 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться в 2020-2022 годах.
Как сообщается на официальном портале проектов нормативных правовых актов, в 2020 году выделят 1 миллиард рублей, на 2021 год запланировано финансирование в размере 1,4 миллиарда рублей. А еще полмиллиона направят в 2022 году.
Средства выделят на создание и эксплуатацию центра для деятелей искусства. Это субсидии,а также гранты.
СПРАВКА «КП»
Фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ» является частью проекта арт-кластера «Таврида», в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств (проводится с 2015 года) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция “Таврида”» (завершение строительства в 2022 г.).
ИСТОЧНИК KP.RU