В Крыму потратят 3 миллиарда рублей на создание «Арт-резиденции «Таврида»

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-26T18:55:10+03:00

Фестиваль проводится в республике с 2015 года

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Для создания «Арт-резиденции «Таврида» выделят почти 3 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться в 2020-2022 годах.

Как сообщается на официальном портале проектов нормативных правовых актов, в 2020 году выделят 1 миллиард рублей, на 2021 год запланировано финансирование в размере 1,4 миллиарда рублей. А еще полмиллиона направят в 2022 году.

Средства выделят на создание и эксплуатацию центра для деятелей искусства. Это субсидии,а также гранты.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ» является частью проекта арт-кластера «Таврида», в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств (проводится с 2015 года) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция “Таврида”» (завершение строительства в 2022 г.).

ИСТОЧНИК KP.RU