2019-09-27T07:38:45+03:00
Общество

Дождливо и пасмурно: погода в Крыму на 27 сентября

По всему полуострову ожидаются осадки
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В крымские города пришла непогодаВ крымские города пришла непогодаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В пятницу, 27 сентября, в Крым будет облачно.В некоторых городах полуострова пройдут дожди и грозы, температура воздуха будет колебаться в пределах 18 -21 градуса.

В Симферополе 27 сентября облачно с прояснениями, утром и днем возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 15 градусов, а днем будет колебаться в пределах 18 - 21 градусов.

В Севастополе в пятницу также переменная облачность, также без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем поднимется до 17-19°.

На Южном берегу Крыма сегодня переменная облачность. Днем - кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около 14 градусов, а днем 19 - 21 градус тепла.

В Керчи облачно, на протяжении дня ожидается дождь с грозой. Ветер северо-восточный 12-17 м/с.Температура воздуха днем составит около 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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