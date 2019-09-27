2019-09-27T09:33:54+03:00
Политика

Аксенов объявил конкурс на должности в Совмине

В нем может принять участие любой гражданин
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Новый состав правительства хотят сформировать в несколько этапов. Фото: Facebook Сергея АксеноваНовый состав правительства хотят сформировать в несколько этапов. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал проведение конкурса на должности в Совмине республики. Он отметил, что формирование органов власти требует новых подходов в кадровой политике, а также участие в этом и общественности.

Глава предложил сформировать новый состав Совета министров в несколько этапов.

- Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, получит возможность принять участие в инициированном мною конкурсе, - рассказал Аксенов.

Кандидаты должны подать заявку, пройти тестирование и принять участие в публичных дебатах. А уже итоговым этапом станет личное собеседование главы с финалистами.

Решение о назначении на должность будет принимать Аксенов, но с учетом открытого электронного голосования.

А вот что касается назначений глав администраций городов, то вместе с конкурсом предлагается использовать еще и электронную систему голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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