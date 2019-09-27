Аксенов объявил конкурс на должности в Совмине
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал проведение конкурса на должности в Совмине республики. Он отметил, что формирование органов власти требует новых подходов в кадровой политике, а также участие в этом и общественности.
Глава предложил сформировать новый состав Совета министров в несколько этапов.
- Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, получит возможность принять участие в инициированном мною конкурсе, - рассказал Аксенов.
Кандидаты должны подать заявку, пройти тестирование и принять участие в публичных дебатах. А уже итоговым этапом станет личное собеседование главы с финалистами.
Решение о назначении на должность будет принимать Аксенов, но с учетом открытого электронного голосования.
А вот что касается назначений глав администраций городов, то вместе с конкурсом предлагается использовать еще и электронную систему голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU