«Ростеху» разрешили не платить штрафы за срыв сроков строительства крымских ТЭС

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-27T10:52:45+03:00

В Минэнерго сообщили, что причины были объективными Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В правительстве простили «Ростеху» штрафы, которые корпорация должна была заплатить за срывы сроков ввода крымских ТЭС. Как пишет «Коммерсантъ», компания три раза переносила запуск станций мощностью 940 МВт.

Сначала это объяснялось проблемами с поставкой газовых турбин Siemens. А после с задержками со стороны подрядчиков.

За каждый просроченный день компания должна была заплатить по 2 миллиона рублей пеней. В итоге общая сумма штрафов достигла 600 миллионов рублей.

В Минэнерго подсчитали, что отсрочка ввода ТЭС происходила не по вине «Ростеха», а по объективным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU