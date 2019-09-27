В Керчи бывшая кочегарка может похоронить под собой несколько семей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-27T11:09:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Керчи на грани обрушения находится жилой многоквартирный дом по адресу улица Славы,18. Строение все еще не признано аварийным.

Как написал в своем Facebook глава администрации города Сергей Бороздин, на месте жилого дома некогда находилась кочегарка, а в 1952 году к ней были достроены два верхних этажа.

- Люди всерьез опасаются обрушения дома. Вместе спустились в подвал, осмотрели опоры, - написал Бороздин.

Чтобы признать дом аварийным, отмечает глава города, нужно подготовить необходимые документы, чтобы профильная комиссия дала свое положительное заключение. Когда дом признают аварийным, его жильцы встанут в очередь на переселение.

По данным Бороздина, сегодня в Керчи насчитывается 28 аварийных домов. Все они включены в региональную программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Во втором квартале 2020 года планируется расселить жителей первых 12 аварийных строений.

ИСТОЧНИК KP.RU