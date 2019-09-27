2019-09-27T12:22:59+03:00
Общество

Андрея Филонова оставили в СИЗО еще на два месяца

Главу администрации Евпатории обвиняют в махинациях с землей
Никита ПОЛЬКО
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За решеткой iron-мэр находится уже полгодаЗа решеткой iron-мэр находится уже полгода
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В Симферополе Киевский районный суд вынес решение продлить до 30 ноября срок содержания под стражей Андрея Филонова. Заседание состоялось 25 сентября.

Напомним, что отстраненный от исполнения обязанностей глава Евпатории обвиняется в махинациях с земельными участками. Он был задержан в апреле. За решеткой iron-мэр находится уже полгода.

Александр Вольвач - адвокат Филонова - сообщил КП-Крым, что защита будет обжаловать это решение суда.

По данным крымского управления ФСБ, Андрей Филонов дал указание изменить вид разрешенного использования нескольких земельных участков в городе для передачи их в аренду по заниженной цене.

Позже против Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье.

Ущерб от действий главы Евпатории оценивается в 79 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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