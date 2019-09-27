Андрея Филонова оставили в СИЗО еще на два месяца
В Симферополе Киевский районный суд вынес решение продлить до 30 ноября срок содержания под стражей Андрея Филонова. Заседание состоялось 25 сентября.
Напомним, что отстраненный от исполнения обязанностей глава Евпатории обвиняется в махинациях с земельными участками. Он был задержан в апреле. За решеткой iron-мэр находится уже полгода.
Александр Вольвач - адвокат Филонова - сообщил КП-Крым, что защита будет обжаловать это решение суда.
По данным крымского управления ФСБ, Андрей Филонов дал указание изменить вид разрешенного использования нескольких земельных участков в городе для передачи их в аренду по заниженной цене.
Позже против Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье.
Ущерб от действий главы Евпатории оценивается в 79 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU