2019-09-27T11:51:47+03:00
Общество

В Севастополе начнет работать медицинский «телефон доверия»

Новой услугой можно воспользоваться с 1 октября
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Все жалобы проработают с профильным департаментом. Фото: пресс-служба правительства СевастополяВсе жалобы проработают с профильным департаментом. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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С 1 октября в Севастополе можно будет позвонить на медицинский «телефон доверия». По нему все желающие смогут оставить обращения и жалобы по поводу качества оказания помощи, врачебной этики и записи на прием к докторам.

Это можно будет сделать анонимно.

В «Медицинском информационно-аналитическом центре» сообщили, что звонки будут прорабатывать на уровне профильного департамента города.

ВАЖНО

Номер медицинского «телефона доверия»: (8692) 41-77-01.

Сейчас основной поток вопросов и обращений поступает в Единый контакт-центр. По телефону 8-800-5-800-800 можно записаться на прием к врачу, получить консультации по льготному лекарственному обеспечению.

Операторы контакт-центра работают без выходных с 8 до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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