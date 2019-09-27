В Севастополе начнет работать медицинский «телефон доверия»
С 1 октября в Севастополе можно будет позвонить на медицинский «телефон доверия». По нему все желающие смогут оставить обращения и жалобы по поводу качества оказания помощи, врачебной этики и записи на прием к докторам.
Это можно будет сделать анонимно.
В «Медицинском информационно-аналитическом центре» сообщили, что звонки будут прорабатывать на уровне профильного департамента города.
ВАЖНО
Номер медицинского «телефона доверия»: (8692) 41-77-01.
Сейчас основной поток вопросов и обращений поступает в Единый контакт-центр. По телефону 8-800-5-800-800 можно записаться на прием к врачу, получить консультации по льготному лекарственному обеспечению.
Операторы контакт-центра работают без выходных с 8 до 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU