Музей Черноморского флота отмечает свое 150-летие

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-27T12:24:27+03:00

В музее всегда много посетителей. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Каждый год хранилище истории принимает около 80 тысяч гостей

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В Севастополе отмечает день рождения музей Черноморского флота. Учреждению, в стенах которого можно познакомиться со славной летописью военно-морского подразделения, исполнилось 150 лет.

Здание расположено на улице Ленина.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Музей боевой славы флота, который базируется на Крымском полуострове, был организован в 1869 году на улице Екатерининская (сейчас имени Владимир Ленина. – От авт.) в доме генерала Эдуарда Тотлебена, руководившего первой обороной Севастополя в 1854 – 855 годах.

К юбилею подготовлена празднична экспозиция.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- В честь юбилея подготовлена тематическая фотовыставка, отражающая все этапы в его жизни, от закладки здания до современности, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Здание музея даже внешне привлекательно: невозможно пройти мимо него по центру города-героя, чтобы не заметить и не заглянуть вовнутрь. Есть, что посмотреть и на прилегающей территории, где на открытом воздухе выставлена на обозрение различная военная техника и боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU