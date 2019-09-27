Музей Черноморского флота отмечает свое 150-летие
В Севастополе отмечает день рождения музей Черноморского флота. Учреждению, в стенах которого можно познакомиться со славной летописью военно-морского подразделения, исполнилось 150 лет.
Здание расположено на улице Ленина.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Музей боевой славы флота, который базируется на Крымском полуострове, был организован в 1869 году на улице Екатерининская (сейчас имени Владимир Ленина. – От авт.) в доме генерала Эдуарда Тотлебена, руководившего первой обороной Севастополя в 1854 – 855 годах.
К юбилею подготовлена празднична экспозиция.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
- В честь юбилея подготовлена тематическая фотовыставка, отражающая все этапы в его жизни, от закладки здания до современности, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Здание музея даже внешне привлекательно: невозможно пройти мимо него по центру города-героя, чтобы не заметить и не заглянуть вовнутрь. Есть, что посмотреть и на прилегающей территории, где на открытом воздухе выставлена на обозрение различная военная техника и боеприпасы.
ИСТОЧНИК KP.RU