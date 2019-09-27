Прием заявок на фотоконкурс «Мэри Поппинс - 2019» завершился
«КП-Крым» закрыла прием заявок на фотоконкурс «Мэри Поппинс - 2019». Все фотографии лучших воспитателей получены и размещены на нашем сайте.
Итоги конкурса будут подведены 4 октября.
Награждение победителей конкурса состоится во вторник, 8 октября, в офисе «Комсомольской правды- Крым» по адресу: г. Симферополь, проспект Кирова/переулок Одесский 19/1. Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров.
Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!
ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА
«РАДУГА» - сеть магазинов канцтоваров
Сайт: http://midikos.com
Группа в «Вконтакте»: https://vk.com/midikos
ИСТОЧНИК KP.RU