Прием заявок на фотоконкурс «Мэри Поппинс - 2019» завершился

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-27T12:59:12+03:00

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«КП-Крым» закрыла прием заявок на фотоконкурс «Мэри Поппинс - 2019». Все фотографии лучших воспитателей получены и размещены на нашем сайте.

Итоги конкурса будут подведены 4 октября.

Награждение победителей конкурса состоится во вторник, 8 октября, в офисе «Комсомольской правды- Крым» по адресу: г. Симферополь, проспект Кирова/переулок Одесский 19/1. Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров.

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА

«РАДУГА» - сеть магазинов канцтоваров

Сайт: http://midikos.com

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ИСТОЧНИК KP.RU