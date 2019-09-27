2019-09-27T14:02:40+03:00
Общество

В Крыму работают «горячие линии» по вопросам капремонта

По ним можно обращаться в рабочее время
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Что делать, если ремонт выполнили некачественно?Что делать, если ремонт выполнили некачественно?Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Крыму работают «горячие линии» по вопросам капитальных ремонтов. По ним можно обращаться в рабочее время, уточнили в пресс-службе МинЖКХ РК.

Если вы столкнулись с вопросами:

- аварийного состояния домов;

- не рассматриваются заявления о признании дома аварийным;

- дом не включен в программу капитального ремонта;

- ремонт выполнили некачественно.

То можно обратиться на «горячую линию.

КОНКРЕТНО

Номера телефонов:

(3652) 604-940 - начальник производственно-технического отдела учреждения Беловенцев Владимир Афанасьевич.

(3652) 799-771, (3652) 799-772, +7 978 8802552 - начальник отдела по работе с обращениями граждан Равич Ирина Леонидовна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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