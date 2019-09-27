В Крыму работают «горячие линии» по вопросам капремонта
В Крыму работают «горячие линии» по вопросам капитальных ремонтов. По ним можно обращаться в рабочее время, уточнили в пресс-службе МинЖКХ РК.
Если вы столкнулись с вопросами:
- аварийного состояния домов;
- не рассматриваются заявления о признании дома аварийным;
- дом не включен в программу капитального ремонта;
- ремонт выполнили некачественно.
То можно обратиться на «горячую линию.
КОНКРЕТНО
Номера телефонов:
(3652) 604-940 - начальник производственно-технического отдела учреждения Беловенцев Владимир Афанасьевич.
(3652) 799-771, (3652) 799-772, +7 978 8802552 - начальник отдела по работе с обращениями граждан Равич Ирина Леонидовна.
ИСТОЧНИК KP.RU